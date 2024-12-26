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الامارات | قرار رسمي.. "خليجي 27" في السعودية

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الكويت-الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رسمي.. "خليجي 27" في والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وإبراهيم حسن النمر عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم، الذي عقد اليوم في فندق والدورف أستوريا في الكويت.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة ويحقق تطلعات الجماهير الخليجية.
وأعلن خلال اجتماع الجمعية العمومية عن استضافة السعودية للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير البطولات الإقليمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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