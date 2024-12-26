شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحدد مطالبه لتدعيم الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرالسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، بنسبة كبيرة على احتياجاته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قام المدير الفنى بالاطلاع على التقرير الذى أعده الجهاز الفنى السابق بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، والذى ذكر فيه احتياجات الفريق من وجهة نظره،.

وبعدما قاد جروس الفريق الأبيض فى مباراتين أمام سيراميكا وطلائع الجيش، استطاع أن يضع يده على بعض المراكز التى تحتاج لدعم فى الفترة المقبلة.

وطلب كريستيان جروس من إدارة الزمالك ضرورة العمل على تدعيم مركز المهاجم، بلاعب سوبر، فى ظل عدم رضاه عن مستوى التونسى سيف الدين الجزيرى، والفلسطينى عمر فرج، كما يرى أن مستوى ناصر منسي متواضع ويحتاج لتدعيم هذا المركز بعنصر قوى فى الميركاتو الشتوى المقبل.

كما أبدى كريستيان جروس رغبته فى تدعيم مركز الوسط المدافع فى ظل الاعتماد على نبيل عماد دونجا، وفى حالة غياب اللاعب يواجه الجهاز الفنى أزمة، حيث اضطر جروس للاعتماد على محمد شحاتة لتعويض دونجا فى مواجهة طلائع الجيش، لاسيما وأن اللاعب غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء.