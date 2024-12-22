حصيلة 2024: الإنجاز المذهل لسيفان حسن

الرياص - اسماء السيد - باريس : في 11 آب/أغسطس 2024، تحت الشمس ووسط المواقع الأثرية الباريسية، حققت الهولندية سيفان حسن الإنجاز المذهل بفوزها بسباق الماراثون الأولمبي، بعد أن حصلت قبله على الميدالية البرونزية في سباقي 5 آلاف م و10 الاف م في دورة ألعاب باريس.

"في كل لحظة من سباق الماراثون، كنت أشعر بالندم لأنني شاركت في سباقي 5 الاف م و10 آلاف م. قلت لنفسي: + لماذا فعلت ذلك؟ ما هي مشكلتي؟"، هذا ما قالته العداءة الهولندية عند نهاية السباق وبعد ساعتين و22 دقيقة و55 ثانية من الجهد في وقت كتبت فيه صفحة مبهرة في تاريخ رياضتها.

لأنه من المسار البنفسجي لملعب فرنسا إلى إسفلت منطقة باريس، تنافست حسن (31 عاما) في باريس لمعادلة الهاتريك الأسطوري للتشيكي إميل زاتوبيك في دورة الألعاب الأولمبية عام 1952 في هلسنكي: انهت هذه السلسلة المجنونة بثلاث ميداليات. منذ زاتوبيك، الحائز على الميدالية الذهبية في المسافات الثلاث، لم يحقق أحد مثل هذا الأنجاز.