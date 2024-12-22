شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد تعيين لجنة فنية لشئون المنتخبات الوطنية باجتماع الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن اتحاد الكرة المصري، خلال اجتماعه الأربعاء المقبل برئاسة هاني أبو ريدة ، اعتماد تشكيل لجنة فنية مختصة بشئون المنتخبات الوطنية للقيام بمهامها مع علاء نبيل المدير الفني للجبلاية، وتهدف اللجنة الجديدة إلى تطوير أداء المنتخبات وتحديد استراتيجيات العمل خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية.

وتتضمن اختصاصات اللجنة اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، متابعة الأداء الفني للمنتخبات وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير الأداء، والإشراف على برامج إعداد المنتخبات للمنافسات المقبلة، خاصة تصفيات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم.

يأتي اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لمناقشة وحسم العديد من الملفات الهامة ويأتي علي رأسها تطوير تقنية حكم الفيديو خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر عقد جلسة مع ممثلي الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) المستخدمة في الدوري المصري، وذلك لمناقشة آليات تطوير التقنية وتحديثها بما يتماشى مع أحدث المعايير المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويناقش مجلس الادارة الملف الخاص بالمنتخبات الوطنية و التحضير للبطولات المقبلة حيث يرتبط منتخب 2005 و 2008 ببطولة كأس الامم الأفريقية في مارس و يونيو المقبلين ، إلى جانب ارتباط المنتخب الأول بقيادة حسام حسن بمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما مارس المقبل في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.