شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة ومعلقو مباراة الأهلي ضد باتشوكا فى كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

الأهلي سيواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء غد، السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى فى كأس إنتركونتيننتال 2024

أعلنت شبكة بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، المُقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر ديسمبر الجاري، وبذلك سوف تنقل على الهواء مباشرة مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى الليلة.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنها نجحت فى الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس انتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.

1- قناة beIN Sports HD2 على الهواء مباشرةً بتعليق على سعيد الكعبى

2- قناة beIN Sports HD2 English

3- تذاع مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، عبر قناة الكأس القطرية HD5 وذلك بتعليق خليل البلوشي.

ورصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى إنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد الإسباني لتسجيل إنجاز تاريخى للقلعة الحمراء.

وعكف جهاز الكرة بالأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.