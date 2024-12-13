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القنوات الناقلة ومعلقو مباراة الأهلي ضد باتشوكا فى كأس إنتركونتيننتال

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 02:23 م

الأهلي سيواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء غد، السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام التي تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى فى كأس إنتركونتيننتال 2024
 

أعلنت شبكة بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، المُقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر ديسمبر الجاري، وبذلك سوف تنقل على الهواء مباشرة مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى الليلة.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنها نجحت فى الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس انتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.

1قناة beIN Sports HD2 على الهواء مباشرةً بتعليق على سعيد الكعبى

2قناة beIN Sports HD2 English 

3تذاع مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، عبر قناة الكأس القطرية HD5 وذلك بتعليق خليل البلوشي.

ورصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى إنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد الإسباني لتسجيل إنجاز تاريخى للقلعة الحمراء.

وعكف جهاز الكرة بالأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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