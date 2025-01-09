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استطلاع: ولي العهد يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا" في 2024

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اليوم - RT 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - فاز صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2024".
جاء هذا حسب استطلاع للرأي أجرته روسيا اليوم "RT" الناطقة بالعربية.

سمو ولي العهد الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا

وحصل سمو ولي العهد على 16998 صوتا من أصل 31166، أي بواقع 54.54% من نسبة عدد المشاركين في الاستطلاع.
وبدأت "RT العربية" في 23 ديسمبر الماضي هذا الاستطلاع، واستمر حتى نهاية يوم الثامن من يناير الحالي.

وفي المركز الثاني فاز رئيس حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار الذي حصل على 3416 ما نسبته 10.96% من إجمالي الأصوات.

الصدارة للعام الرابع

بينما جاء في المركز الثالث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ1785 صوتا ما نسبته 5.73% من أصوات المشاركين.
وبهذه النتيجة يكون سمو ولي العهد قد احتفظ بالصدارة للعام الرابع على التوالي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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