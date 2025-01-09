شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا»: إيداع عائد بيع كسور أسهم «المراعي» في حسابات المساهمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة صافولا، إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور أسهم شركة المراعي الناتجة عن عملية التوزيع العيني لكامل حصتها في الشركة في حسابات المساهمين المستحقين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عدد الأسهم المباعة63971.
وأضافت أن المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 3,563,815.53 ريال.
وأشارت إلى أن متوسط سعر البيع لكل سهم 55.71 ريال.
وأفادت بأن تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-07-09 الموافق 2025-01-09.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عدد الأسهم المباعة63971.
وأضافت أن المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 3,563,815.53 ريال.
وأشارت إلى أن متوسط سعر البيع لكل سهم 55.71 ريال.
وأفادت بأن تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-07-09 الموافق 2025-01-09.