شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف عون: لن نصدر لدول الخليج أو المشرق سوى أفضل ما لدينا والان نبدء بالتفاصيل

جوزيف عون

كلمة جوزيف عون

العلاقات اللبنانية مع الدول

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس لبنان الجديد، جوزيف عون، إنهم لن يصدرون لدول الخليج أو المشرق سوى أفضل ما لديهم.وفي كلمته الأولى قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه يتشرف بانتخابه رئيسًا للبنان، موضحًا أن لبنان بقي كما هو رغم الحروب والتدخلات.وتابع جوزيف عون، "إذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا"، فيما ذكر عون: أتعهد بممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية كاملة.وذكر: سأدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيسًا للحكومة، ورئيس الحكومة سيكون شريكي وليس خصمي.وتابع جوزيف عون: عهدي أن نعيد هيكلة الإدارة والمؤسسات العامة، مشددًا أن الجيش سيضبط الحدود جنوبًا وشرقًا وسيتم ترسيمها.وتعهد قائلًا: لا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات أو تدخل في القضاء بعد اليوم.ليس هذا فحسب بل أكد جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان، على أن العدل هو الفاصل والحصانة الوحيدة لكل مواطن، قائلًا: سأعمل مع الحكومة اللبنانيية الجديدة على مشروع قانون لاستقلال القضاء.وأكد قائلًا: نرفض توطين الإخوة الفلسطينيين ضمانا لحقهم في العودة، لافتًا إلى أن هناك فرصة تاريخية لإعادة العلاقات مع سوريا.وشدد عون بالقول: سأعمل على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية، مؤكدًا حق الدولة باحتكار حمل السلاح، مشيرًا إلى أنه سيُفعّل هيئة التفتيش القضائي.واستطرد جوزيف عون قائلًا: أن الدولة اللبنانية ستتمكن من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وآثار عدوانه، معلقًا: لن نفرط في سيادة واستقلال لبنان، ولن نراهن على الخارج في الاستقواء على بعضنا البعض.