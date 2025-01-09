شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. حرس الحدود يقيم معرضًا توعويًا بإجراءات السلامة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أسس السلامة البحرية

الدمام - شريف احمد - أقامت المديرية العامة لحرس الحدود معرضًا توعويًا لتعزيز الوعي حول السلامة البحرية، وذلك في مرفأ مركز القحمة بمنطقة عسير، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.ويأتي المعرض ضمن جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة البحرية وتوعية الزوّار بمخاطر البحر وأهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة أثناء ممارسة الأنشطة البحرية، وتقديم نصائح وإرشادات لتعزيز سلوكيات السلامة.ودعت المديرية العامة لحرس الحدود الجميع للالتزام بإرشادات السلامة البحرية والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.