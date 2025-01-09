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عسير.. حرس الحدود يقيم معرضًا توعويًا بإجراءات السلامة البحرية

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واس - أبها 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أقامت المديرية العامة لحرس الحدود معرضًا توعويًا لتعزيز الوعي حول السلامة البحرية، وذلك في مرفأ مركز القحمة بمنطقة عسير، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

أسس السلامة البحرية

ويأتي المعرض ضمن جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة البحرية وتوعية الزوّار بمخاطر البحر وأهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة أثناء ممارسة الأنشطة البحرية، وتقديم نصائح وإرشادات لتعزيز سلوكيات السلامة.
ودعت المديرية العامة لحرس الحدود الجميع للالتزام بإرشادات السلامة البحرية والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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