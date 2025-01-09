شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» توقع اتفاقية مع أرامكو لتوريد منتجات أنظمة المعلومات التقنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) توقيع اتفاقية إطارية موحدة اليوم، مع شركة أرامكو السعودية لتوريد منتجات أنظمة المعلومات التقنية (سيسكو) بموجب أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية فإن بموجب أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين استنادا لقائمة الأسعار الواردة في الاتفاقية الإطارية.
وأفادت بأن مدة العقد 120 شهرا ميلاديا.
وسيكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على الشركة، وسينعكس ذلك اعتبارًا من تاريخ استلام أول أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين (مع العلم أن الطلبات الواردة بشكل تسلسلي، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بما في ذلك الفترات التي ستنعكس فيها).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية فإن بموجب أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين استنادا لقائمة الأسعار الواردة في الاتفاقية الإطارية.
وأفادت بأن مدة العقد 120 شهرا ميلاديا.
وسيكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على الشركة، وسينعكس ذلك اعتبارًا من تاريخ استلام أول أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين (مع العلم أن الطلبات الواردة بشكل تسلسلي، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بما في ذلك الفترات التي ستنعكس فيها).