شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي اليوم فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برنامج الفريق فى اليوم الأول بقطر، والذى يبدأ فى الساعة الحادية عشرة صباحًا بتناول وجبة الإفطار، ثم التحرك إلى ملعب التدريب فى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وينطلق مران الأهلى الأول فى قطر فى الساعة الثالثة عصرًا، وعقب ختام المران، يعود الفريق إلى فندق الإقامة، لتناول وجبة الغداء فى السادسة مساء.

ويتوجه الجهاز الفنى إلى ملعب «974» لمتابعة مباراة بوتافوجو البرازيلى وباتشوكا المكسيكي، لمعرفة الطرف الثانى الذى سيواجه الأهلى يوم 14 ديسمبر على كأس التحدي.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى قطر أمس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدى والتى يصعد الفائز بها إلى نهائى كاس القارات للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسبانى بطل أوروبا.