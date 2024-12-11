شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا حامل اللقب يصطدم بالبنك الأهلي فى كأس الرابطة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة مساءً، يلتقي فريق البنك الأهلي، مع نظيره سيراميكا، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الرابعة.

ويقع الفريقان في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي، المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

من جانبه، حرص طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على مراجعة المباريات السابقة لسيراميكا في الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى حامل كأس الرابطة في آخر نسختين، واستغلالها خلال المباراة.

بينما على الجانب الآخر، عقد أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا، جلسة مع اللاعبين، حثهم خلالها على ضرورة الفوز في الانطلاقة الأولى بالبطولة لاكتساب دافع معنوي لمواصلة العروض القوية والدفاع عن اللقب الذي يحمله الفريق في آخر نسختين.

وكان فريق مودرن فيوتشر توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.