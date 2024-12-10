شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية التصويت بانتخابات اتحاد الكرة لاختيار مجلس جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت عملية التصويت من جانب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، لاختيار مجلس إدارة جديدة عن دورة 2024-2028.

جاء حضور 113 عضو في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المقامة حاليا في مقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر ليحتاج هاني أبوريدة فقط نسبة 25% من هذه النسبة للأدلاء بنعم له حتي يتم إعلان تنصيبه رئيسا لاتحاد الكرة بقائمته.



بدء عملية التصويت



جانب من انطلاق عملية التصويت



حسام غالي عضو مجلس الاهلي



حسام غالي ممثل الاهلي



حسام غالي



رئيس نادي الشمس



عملية التصويت



وليد العطار

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن أكتمال النصاب القانوني بحضور 113 عضو في عمومية اتحاد الكرة التي كانت تتطلب حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية .

وشهدت الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية ، وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح مما يعين فوز القائمة بالكامل .

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.