شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يخضع لفحوصات طبية جديدة لتحديد حجم إصابته ومدة العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ميدو جابر صانع ألعاب النادي المصري، لفحوصات طبية جديدة، بعد عودته مع بعثة الفريق البورسعيدي فجر اليوم الثلاثاء، وذلك للوقوف على حجم إصابته وتحديد مدة العلاج والبرنامج التأهيلي.

وكانت الفحوصات الطبية المبدئية والأشعة التشخيصية التي خضع لها ميدو جابر، أثبتت إصابته بشرخ فى المشطية الخامسة للقدم اليمنى، وذلك نتيجة التواء فى الكاحل، بسبب سوء أرضية ملعب دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو والذي استضاف مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي والتي أقيمت مساء الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يبدأ اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الزمالك، في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض علي ماهر المدير الفني للمصري، منح اللاعبين أي راحة بعد العودة فجر اليوم إلى القاهرة، عقب مواجهة بلاك بولز في الجولة الثانية، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك نظراً لضيق الوقت قبل مواجهة الزمالك.

وفي ذات السياق، يعكف الجهاز الفني للمصري على تصحيح الأخطاء الدفاعية، التي كلفت الفريق البورسعيدي فقدان نقطتين ثمينتين أمام بلاك بولز، حيث استقبل المصري هدف التعادل في الوقت الضائع من عمر المباراة ليكتفي بحصد نقطة واحدة.

ويحتل المصري المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد، بفارق الأهداف، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصيد.