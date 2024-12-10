شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يعلن اليوم قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء غد، الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق الليلة.

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة الحرس، حيث تعد مباراة كأس الرابطة الـ33 بين الفريقين، حيث سبق وتواجها فى 32 مباراة، نجح خلالها الإسماعيلى فى الفوز بـ11 مباراة، فى مقابل 8 انتصارات لحرس الحدود، وسجل لاعبو الدراويش 37 هدفا، واستقبلت شباكهم 30 هدفا، ويعد حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق هداف مباريات الفريقين برصيد 4 أهداف.

من جانبه، عكف حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة نقاط القوة والضعف فى الحرس، سعياً لتجهيز اللاعبين بشكل قوى من أجل استعادة سكة الانتصارات بعد الخسارة من إنبى بهدف نظيف في الجولة الرابعة من الدورى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل بداية قوية في كأس الرابطة.