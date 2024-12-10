شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد الثلاثى المصاب أمام البنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، ثلاثى الفريق أحمد رمضان بيكهام وسعد سمير ويوسف سيد عبد الحفيظ أمام البنك الأهلى الأربعاء المقبل، فى إطار الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأصبح الثلاثى جاهزين لتدعيم سيراميكا أمام البنك الأهلى، بعدما تعافوا تمام من الإصابات التى أبعدتهم عن سيراميكا فى المباريات الماضية وأصبحت مشاركتهم فى يد أيمن الرمادى.

وتعافى أحمد رمضان بيكهام من الإصابة بشد فى عضلات الظهر التى تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب 2025.

كما أصبح سعد سمير جاهزا لتدعيم صفوف فريقه أمام البنك الأهلى بعد التعافى من إصابة الأنكل التى أبعدته عن المباريات منذ إصابته أمام الأهلى فى كأس السوبر المحلى الذى أقيم فى الإمارات.

بينما تعافى يوسف سيد عبد الحفيظ من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية للمرة الثانية، لتحرمه من الظهور الأول مع سيراميكا حتى الآن في المباريات الرسمية، ولكن اللاعب شارك فى التدريبات بشكل طبيعى.

ويلعب سيراميكا أولى مبارياته فى كأس رابطة الأندية مع البنك الأهلى 11 ديسمبر الجارى، ثم مواجهة غزل المحلة 23 مارس، ثم مواجهة المصرى 2 أبريل المقبل، ويختتم دور المجموعات بمواجهة زد 23 أبريل المقبل.

جدير بالذكر أن سيراميكا هو حامل لقب كأس رابطة الأندية المحترفية فى آخر نسختين، بينما حصد مودرن سبورت "فيوتشر" النسخة الأولى من البطولة، ويحلم سيراميكا فى الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى.