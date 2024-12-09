بطولة إنكلترا: انتهاء جلسة الاستماع المتعلقة بمانشستر سيتي والقرار العام المقبل (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : انتهت جلسة الاستماع التي طال انتظارها المتعلقة بنادي مانشستر سيتي بشأن 115 انتهاكا لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بحسب تقارير عدة الاثنين، لكن من غير المتوقع صدور الحكم حتى عام 2025.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المرافعات الختامية في القضية التي افتتحت في 16 أيلول/سبتمبر في المركز الدولي لتسوية النزاعات في لندن، قُدّمت إلى لجنة مستقلة يوم الجمعة.

ونفى مانشستر سيتي بطل إنكلترا في المواسم الأربعة الماضية بشدة ارتكاب أي مخالفات، لكنه يواجه عقوبات صارمة إذا ثبتت إدانته، بما في ذلك احتمال الهبوط من الدوري الإنكليزي (برميرليغ).

وعوقب ناديا إيفرتون ونوتنغهام فوريست بحسم نقاط الموسم الماضي، بسبب انتهاكهما لقواعد الربح والاستدامة في الدوري.

ويواجه مانشستر سيتي اتهامات بارتكاب 80 انتهاكا للقواعد المالية بين عامي 2009 و2018، بالإضافة إلى 35 انتهاكًا آخر لعدم التعاون مع تحقيقات الدوري الإنكليزي.

منذ الاستحواذ عليه عام 2008 من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الامارات، فرض سيتي نفسه سيد الدوري الانكليزي بتتويجه بطلا 8 مرات في آخر 13 موسما.

كما أحرز سيتي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2023، بيد ان الشك خيم على هذه الإنجازات، حيث غالبا ما يشير المشجعون المنافسون إلى الاتهامات التي يواجهها سيتي. ومع ذلك، تعهد النادي بتبرئة اسمه.

ويُتّهم سيتي بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة بين عامي 2009 و2018، بما في ذلك الإيرادات من الرعاة وتفاصيل رواتب المديرين واللاعبين.

وتتعلق الاتهامات الأخرى بانتهاكات كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولوائح الاستدامة المالية للدوري الإنكليزي.

وحتى لو ثبت أن سيتي مذنب في بعض أو جميع التهم من قبل اللجنة، فمن المرجح أن يستأنف النادي هذا القرار، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر فرض أي عقوبات.