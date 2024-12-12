دوري أبطال أوروبا: دورتموند يخشى الأسوأ في إصابة شلوتربيك

الرياص - اسماء السيد - دورتموند : تخوف المدرب التركي لبوروسيا دورتموند الألماني نوري شاهين من "أسوأ سيناريو" في ما يخص الإصابة التي تعرض لها مدافعه نيكو شلوتربيك، وذلك في خسارة الأربعاء أمام ضيفه برشلونة الإسباني 2 3 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرض شلوتربيك للإصابة حين قفز عاليا لمحاولة تسجيل هدف برأسه إثر ركلة حرة في آخر لعبة من المباراة وسقط على كاحله، ليخرج من الملعب على حمالة.

وما يزيد من تأثير هذه الإصابة على دورتموند أن شلوتربيك هو قلب الدفاع الحقيقي الوحيد المتوفر لشاهين في ظل الإصابات الكثيرة في صفوف الفريق.

وقال التركي بعد اللقاء "لا نعرف شيئا حتى الآن بشأن +شلوتي+، لكن الصور تبدو بشعة"، مضيفا "ستكون كارثة إذا غاب أيضا"، في ظل إصابة المدافعين نيكلاس زوله وفالديمار أنطون، ما أجبر لاعب الوسط إيمري تشان على شغل مركز قلب الدفاع في خسارة الأربعاء.

وقال شاهين "دعونا نرى. أنا في انتظار التشخيص"، مضيفا أن شلوتربيك "منزعج بشكل واضح".

دخل دورتموند مباراة الأربعاء وهو يفتقد أنطون وزوله إلى جانب جوليان براندت وماكسيميليان بير، كما اضطر إلى استبدال المدافع النروجي جوليان رايرسون خلال استراحة الشوطين بسبب الإصابة.

في المؤتمر الصحافي قبل المباراة الثلاثاء، ألقى شاهين باللوم في ما يخص كثرة الإصابات على جدول المباريات المزدحم، قائلا "الإجهاد لا يطاق، لاسيما بالنسبة للاعبين الدوليين. لا أعرف متى من المفترض أن يحصلوا على استراحة".