نائب رئيس اتحاد الجولف: بطولة مصر الدولية للرجال فرصة لتطوير اللعبة وتنشيط السياحة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد أنور، نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن افتتاح بطولة مصر الدولية للجولف للرجال التي تقام في سوما باي بمشاركة 11 دولة، وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

ورحب نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف بالضيوف واللاعبين المشاركين في بطولة مصر الدولية خلال حفل استقبال الوفود المشاركة في البطولة.

وأضاف المهندس محمد أنور أن بطولة مصر الدولية للرجال هي البطولة الرئيسية لمنافسات الجولف في مصر، وهي أعرق بطولة فى الشرق الأوسط، حيث انطلقت لأول مرة عام 1921 أي منذ 103 سنوات.

وتمنى نائب رئيس اتحاد الجولف التوفيق للاعبين المشاركين في بطولة مصر الدولية للجولف مع انطلاق المنافسات غدا الخميس، مثنيا على المجهودات المبذولة من مسئولي سوما باي على التعاون المثمر مع الاتحاد المصري للجولف في سبيل تطوير الرياضة وتنشيط سياحة الجولف في مصر.

واختتم المهندس محمد أنور نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف قائلا إن البطولة تشهد مشاركة لاعبين أصحاب مستوى متميز من مختلف الدول المشاركة مما يعطى اللاعبين المصريين فرصة قوية للاحتكاك والحصول على خبرات كبيرة من مدارس مختلفة في اللعبة.

ويشارك في بطولة مصر الدولية للجولف للرجال 60 لاعباً يمثلون 11 دولة وهى: الدنمارك، السعودية، البحرين، تونس، إنجلترا، ألمانيا، المجر، ليبيا، لبنان، إيطاليا، ومصر.