شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الأهلي مع الأندية البرازيلية قبل مواجهة بالميراس بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 بولاية ميامى الأمريكية، عن وقوع الأهلي مع بالميراس البرازيلي بالمجموعة الأولى في النسخة الأولى للبطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

تاريخيا، التقي الأهلى مع الأندية البرازيلية 6 مرات، خسر 5 مباريات، وفاز بمباراة واحدة بركلات الترجيح، قبل مواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025.

البداية كانت فى ديسمبر 2006، قدم الأهلي ملحمة أمام إنترناسيونالي الأمريكي، ولكنه خسر بثنائية مقابل هدف في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل أن يتوّج إنترناسيونالي باللقب في النهاية على حساب برشلونة.

وفي 2012 تأهل الأهلي إلى نصف النهائي ليواجه كورنثيانز البرازيلي بطل كوبا ليبارتادوريس، لكنه خسر بهدف نظيف، وتأهل كورنثيانز بهدف باولو جيريرو، ليلاقي تشيلسي في النهائي، ويفوز بهدف نظيف، بينما يخسر الأهلي المركز الثالث أمام مونتيري 2-0.

الانتصار الوحيد كان في 2020، كانت المباراة الوحيدة التي تمكن فيها الأهلي من تخطي فريق برازيلي بعد التعادل السلبي مع بالميراس، والفوز بركلات الترجيح 3\2 في مونديال قطر.

في نسخة 2021، تكررت المواجهة بين الأهلي وبالميراس، وخسر الأهلي المواجهة بثنائية نظيفة، ليلة طرد أيمن اشرف، والتي مهدت الطريق للأهلي إلى البرونزية الثالثة، بعد الفوز على الهلال في مباراة المركز الثالث 2022، واجه فريق الأهلي نظيره فلامنجو البرازيلي في مباراة المركز الثالث، وفاز بطل كوبا ليبارتدويس بـ4-2.

المرة الأخيرة كانت في ديسمبر من العام الماضي، حينما بلغ فلومينينسي البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، نهائي مونديال الأندية لكرة القدم بفوزه على الأهلي المصري، بطل أفريقيا، بهدفين نظيفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وسجل هدفي الفريق البرازيلي، الكولومبي جون أرياس (71 من ركلة جزاء) والبديل جون كينيدي (90).

ويشارك الأهلى ممثلًا عن قارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة ثنائى عربى آخر من آسيا هما الهلال السعودى والعين الإماراتى.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات، وينتظر أن تلعب المباراة الافتتاحية بمشاركة فريق إنتر ميامى الذى يلعب بين صفوفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي ضد الأهلى.

يشارك في البطولة: "الأهلى المصري، صن داونز الجنوب أفريقى، الترجى التونسى، الوداد المغربى، الهلال السعودى، العين الإماراتى، أوراوا ريد دايموندز اليابانى، أولسان الكورى الجنوبى، تشيلسى ومانشستر سيتى الإنجليزيين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، باريس سان جيرمان الفرنسى، إنترميلان ويوفنتوس الإيطاليان، بورتو وبنفيكا البرتغاليان، سالزبورج النمساوى، مونتيرى وكلوب ليون وباتشوكا من المكسيك، أوكلاند سيتى النيوزيلندى، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسى، بوتافوجو من البرازيل، ريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين، سياتل ساوندرز الأمريكى، وإنتر ميامى "البلد المضيف".