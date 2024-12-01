الامارات | محمد صلاح أمام مانشستر سيتي.. صنع وسجل وتشاجر وخرج من الملعب بطلاً (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض المصري محمد صلاح نفسه نجماً لمباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي "حامل اللقب" في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي جمعتهما اليوم الأحد، وانتهت لمصلحة "الريدز" بهدفين نظيفين.

وقدم صلاح أداء قوياً عذّب فيه مدافعي السيتي، وأسهم بشكل مباشر في فوز ليفربول الثمين الذي وضعه في موقف ممتاز على لائحة الدوري في الصدارة برصيد 34 نقطة (11 فوز، تعادل، وخسارة واحدة)، متقدماً عن أرسنال أقرب ملاحقيه بفارق تسع نقاط، فيما تراجع السيتي إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وكان صلاح بطل قصة المباراة بعدما صنع الهدف الأول لزميله الهولندي كودي خابكو في الدقيقة (12)، وسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء (78).

واستمرت الحبكة القوية لبطولة محمد صلاح في المباراة، بعدما خطف الأضواء في مشهد شجاره مع لاعب السيتي البرتغالي برونو سيلفا الذي اضطر لضربه لتفادي مراوغته من قبل النجم المصري الأمر الذي اضطر الحكم لاستدعائهما لوقف التوتر والسيطرة على المجريات في وقت سارع مدرب ليفربول لاستبدال صلاح في الدقيقة 85 لحمايته خشية من تعرضه للإصابة.

وغادر محمد صلاح الملعب وسط تصفيق حار من جماهير ليفربول في ملعب "أنفيلد" تقديراً للعطاء الكبير الذي أظهره في المباراة.