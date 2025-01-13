أشار المدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريدية، الى أن"التحضيرات جارية لاطلاق أحدث تكنولوجيا WiFi7 قريبًا عبر شبكة أوجيرو العامة OGERO Public WiFi من مطار بيروت الدولي"، مضيفاً "اربطوا الأحزمة".

كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: التحضيرات جارية لاطلاق أحدث تكنولوجيا "WiFi7" قريبًا من مطار بيروت الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.