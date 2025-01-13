حماس: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدما جيدا

أعربت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" عن حرصها على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

واوضحت الحركة في بيان، بانه "بحثت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم مع وزير المخابرات التركي إبراهيم كالين تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، الجارية في العاصمة القطرية الدوحة".

وذكر البيان بانه "استعرض رئيس مجلس شورى الحركة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، وخليل الحية رئيس الحركة في غزة، خلال استقبالهما اتصالين هاتفيين منفصلين، التقدم الجاري في المفاوضات غير المباشرة التي تتم بوساطة قطرية مصرية، مؤكدين حرص حماس على الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة".

واوضح وفد "حماس" إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدما جيدا وإن الحركة "تتعامل مع هذه الجهود والتطورات بشكل إيجابي"، وذلك عقب اجتماع بين الوفد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.