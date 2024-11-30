بطولة ألمانيا: بايرن يكرّس عقدته لدورتموند بفرض التعادل ويخسر هدافه كاين للاصابة

الرياص - اسماء السيد - برلين : كرّس بايرن ميونيخ المتصدر عقدته لمضيفه بوروسيا دورتموند بفرض التعادل عليه 1 1 في مواجهة شهدت اصابة هداف العملاق البافاري الانكليزي هاري كاين وخروجه من الملعب، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت.

وتقدّم دورتموند بفضل مجهود فردي من الانكليزي جيمي غيتنز (27)، وأدرك بايرن التعادل عبر رأسية جمال موسيالا (85).

وحافظ بايرن الذي رفع رصيده في المركز الأول إلى 30 نقطة على سجله خاليا من الخسارة في الدوري هذا الموسم (9 انتصارات مقابل 3 تعادلات)، كما حصد نقطته الـ 17 من أصل 21 ممكنة خارج أرضه حيث حقق 5 انتصارات على كل من فولفسبورغ (3 2)، هولشتاين كيل (6 1)، فيردر بريمن وبوخوم بالنتيجة ذاتها (5 0) وسانت باولي 1 0، مقابل تعادلين في فرانكفورت (3 3 في السادس من تشرين الاول/أكتوبر) ودورتموند.

وفشل بوروسيا دورتموند مرة جديدة في تحقيق الفوز في "دير كلاسيكر" على أرضه أمام بايرن، حيث يعود آخر انتصار له إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بنتيجة 3 2.

في ملعب "فيستفالن شتاديون"، افتتح دورتموند التسجيل بعد تبادل للكرة في الخط الخلفي وصلت إلى نيكو شلوتيربيك الذي مررها إلى الانكليزي غيتنز على الجهة اليسرى، فانطلق بسرعة وهرب من المدافع النمسوي كونراد لايمر، قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويسدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس مانويل نوير (27).

وهو الهدف الرابع لابن الـ 20 عاما في الدوري هذاالموسم.

وتلقى بايرن ضربة موجعة بعدما اضطر هدافه الانكليزي هاري كاين لمغادرة الملعب في الدقيقة 33 جراء اصابته في فخذه الأيمن.

وبينما كان فريق ميونيخ متخلفا أشار هداف الدوري برصيد 14 هدفا إلى مقاعد البدلاء قبل الاستلقاء على أرض الملعب وهو يتألم من فخذه الأيمن.

خروج كاين مصابا

وبعد تدخل الطاقم الطبي، خرج كاين متوجها مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس، بعدما لوح لمدربه البلجيكي فنسان كومباني، ليتم استبداله باللاعب المخضرم توماس مولر (35 عاما).

وتألق حارس دورتموند السويسري غريغور كوبل بعدما تصدى بشكل رائع بذراعه اليمنى لرأسية مولر عقب تمريرة من جمال موسيالا (50)، ليعود الاخير ويسدد بقدمه اليمنى بجوار القائم الأيمن (59).

وانقذ نوير فريقه من الهدف الثاني بتصديه بقدمه اليمنى لكرة مارسيل سابيتسر الذي وجد نفسه بمواجهة الحارس البافاري بعد تمريرة من ماكسيميليان بيير (61).

وأدرك بايرن التعادل بعد ركلة حرة ارتطمت بالحائط لتصل إلى البديل الفرنسي ميكايل أوليسيه الذي مررها عرضية إلى رأس موسيالا وضعها في الشباك (85).

ليفركوزن إلى المركز الثالث

وارتقى باير ليفركوزن حامل اللقب إلى المركز الثالث بفوزه الصعب على مضيفه أونيون برلين 2 1 مستفيدا من خسارة لايبزيغ أمام ضيفه فولفسبورغ 1 5.

وتقدم ليفركوزن عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ بعد دقيقتين من صافرة البداية، وأدرك أونيون برلين التعادل بفضل الكوري الجنوبي جونغ وو يونغ (29).

ومنح المهاجم التشيكي باتريك شيك الفوز لحامل اللقب بمضاعفته النتيجة بعد تمريرة من فلوريان فيرتس (71).

وهو الفوز الثاني تواليا لليفركوزن في الدوري والثالث في مختلف المسابقات، حيث خاض المباراة منتشيا بفوزه على سالزبورغ النمسوي بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، بعدما كان سحق هايدنهايم 5 2 في المرحلة الماضية.

وصعد ليفركوزن إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن لايبزيغ المتراجع للرابع، ومتساويا مع أينتراخت فرانكفورت الثاني الذي يلعب مع هايدنهايم الاحد.

كما بات ليفركوزن يتأخر بفارق 7 نقاط عن بايرن، علما ان الفريقين سيتواجهان في ميونيخ في الدور ثمن النهائي من الكأس الثلاثاء.

وصعق فولفسبورغ مضيفه لايبزيغ المأزوم بخماسية تناوب على تسجيلها المهاجم الدولي الجزائري محمد عمورة (4 و16) والبرتغالي تياغو توماش (5) والدنماركي يواكيم مالي (64) وكيفن بيرنس (90+1).

وسجل المجري ويلي أوربان هدف لايبزيغ الوحيد (82).

ويمر لايبزيغ بفترة عصيبة اذ بعدما كان متساويا بالنقاط مع بايرن قبل ثلاث جولات، لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الاخيرة حيث تعرض لثلاث هزائم مقابل تعادل، وتراجع للمركز الرابع برصيد 21 نقطة.

كما لم يعرف الفوز في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، حيث خسر خمس مرات وتعادل مرة.

لا نقاش حول المدرب روزه

وباتت الشكوك تحوم حيال مستقبل المدرب ماركو روزه الذي وصل إلى دكة لايبزيغ في خريف 2022 بدلا من الألماني الإيطالي دومينيكو تيديسكو.

ورد المدير الرياضي مارسيل شيفر عبر قناة سكاي عندما سُئل عما إذا كان روزه سيظل مدربا لنادي لايبزيغ الأربعاء ضد أينتراخت فرانكفورت في دور ثمن النهائي للكأس "ماركو روزه هو مدربنا".

من ناحيته، أكد حارس المرمى المجري العملاق بيتر غولاتشي، قائلا "بالنسبة لي، السؤال غير مطروح. لا أعتقد أن هناك أي نقاش حول المدرب".

وتابع بوخوم متذيل الترتيب مع نقطتين من تعادلين سلسلة هزائمه بسقوطه أمام مضيفه أوغسبورغ بهدف فيليب تيتس (38 من ركلة جزاء).

وحقق فرايبورغ فوزه الاول بعد سلسلة من ثلاث مباريات تعرض خلالها لهزيمة وتعادلين، وجاء على حساب ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 1.

وتقدّم فرايبورغ بهدفي لوكاس هولر (41) والياباني ريتسو دوان (49)، وقلّص مونشنغلادباخ الفارق إلى هدف عبر المهاجم تيم كليندينست (61)، لكن سرعان ما سجل هولر الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه ليحسم الفوز (62).

وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه شتوتغارت 2 2.

سجل هدفي بريمن جاستن نيماخ (6) والدنماركي ينس ستايدج (77)، والمهاجم البوسني إرميدين ديميروفيتش (20 و85) هدفي شتوتغارت.