شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامي يفوز برئاسة الاتحاد المصري للبولو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للبولو، انتخاب مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد خلال الدورة الانتخابية 2024-2028.

ونجح الدكتور محمد الشامي، في الفوز برئاسة الاتحاد المصري للبولو، لفترة جديدة ( 2024 - 2028)،ليقود الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد كما يلي:

رئيس الاتحاد المصرى للبولو محمد الشامي، نائب رئيس الاتحاد عماد مدكور.

فيما انتخب في العضوية كلا من : ميريت فانوس، عاطف العطار، محمد عبد العزيز، محمد حسام رجب، محمد مهدي، أحمد فوزي شريف.

وقال الدكتور محمد الشامي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولو، إن هدف مجلس الإدارة الأول هو تطوير اللعبة وزيادة انتشارها في الشارع المصري، وزيادة قاعدة ممارسيها.

وأكد أن مجلس الإدارة أعد خطة كاملة من أجل مستقبل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مشدداً ان مجلس الإدارة يتمتع بدعم كامل من الجمعيّة العمومية والجميع هدفه تطوير اللعبة في مصر.