شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الموسم الثالث لكابيتانو مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة المتحدة للرياضة عن إقامة مؤتمر صحفى، غدًا الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل الموسم الثالث من كابيتانو مصر، المخصص لاكتشاف المواهب الكروية.

وكتب حساب المتحدة عبر موقع إكس: المؤتمر الصحفى للإعلان عن كابيتنو مصر الموسم الثالث يوم الأربعاء 27 نوفمبر، بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة الوكيل الإعلانى الحصرى.



المتحدة للرياضة

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، عن رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل، عبر برنامج كابيتانو مصر، في الموسم الثالث المقرر انطلاقه يوم 28 نوفمبر الجاري.

وكتب حساب الشركة المتحدة للرياضة عبر "إكس": من كل محافظات مصر استعدوا للموسم الثالث من كابيتانو مصر، 28 نوفمبر.. رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل، الشركة المتحدة للرياضة... الوكيل الإعلاني الحصري.

حقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحاً كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع في مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظي باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات الشباب المصري وقدرته على تحقيق التميز في مختلف المجالات الرياضية.

ظهر نجوم الكرة المصرية على رأس المدربين لفرق برنامج كابيتانو مصر، في مقدمتهم أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، وعصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والفراعنة السابق، بصحبة عمرو الحلوانى لاعب حرس الحدود وإنبى السابق، وشريف عبد الفضيل لاعب الفريق الأحمر السابق، وطارق السعيد نجم فريق الزمالك السابق، وعبد الستار صبرى نجم منتخب مصر الأسبق، ومحمد صلاح مدرب الزمالك السابق.

ويهدف برنامج "كابيتانو مصر" إلى اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة لهم، بما يسهم في تطوير إمكاناتهم وتأهيلهم لاحتراف اللعبة على المستوى المحلي والدولي. يتميز البرنامج بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب، ليكونوا قدوة لأقرانهم في المجتمع.