شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تذكرتى تطرح تذاكر مباراة المصرى وأنيمبا النيجيرى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق أنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم طرح تذاكر المباراة وعددها 5000 تذكرة - في فئتين (الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة وقيمتها 100 جنيه، والدرجة الثالثة خلف أحد المرميين وقيمتها 75 جنيها)، فيما تم طرح 200 تذكرة إضافية أيضا لجماهير الفريق الضيف.

وتهيب مديرية أمن السويس بجماهير النادي المصري بالتفويج الموحد لرحلات الجماهير والتواجد أمام الاستاد بساعتين على الأقل حتى يمكن تأمين وتيسير عملية دخول الجماهير للاستاد لمؤازرة الفريق في هذه المباراة المهمة.