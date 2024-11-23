شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ضيفاً ثقيلا على الجونة على ستاد خالد بشارة اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا على الجونة، في الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في مباراة مثيرة لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



وكان غزل المحلة الذى يحتل المركز الـ12 برصيد نقطة وحيدة، تعادل فى الجولة الأولى من الدوري سلبياً أمام الإسماعيلي، قبل أن يخسر أمام الطلائع فى الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



أما الجونة فيحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد نقطتين، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة كما لم يتذوق طعم الانتصار، لكنها تمثل نزيف نقاط للفريق الساحلي، الذى يبحث عن أول انتصاراته على حساب زعيم الفلاحين اليوم.



واستعاد غزل المحلة عبد الرحيم عموري وأسامة النجار، حيث كان عموري غاب عن المباراة الماضية أمام طلائع الجيش للإيقاف، فيما غاب النجار للإصابة، وحرص المهندس تامر خليل نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية بنادي غزل المحلة، على حضور تدريبات الفريق، وأكدوا ثقتهم فى أحمد عيد عبد الملك وجهازه الفني وفي قدرتهم على وضع الفريق فى المكان الذى يستحقه فى جدول الترتيب.