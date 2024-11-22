الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي - كلباء 16:40
الشارقة - النصر 16:40
الوحدة - الوصل 19:30
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - أوغسبورغ 23:30
الدوري السعودي
الفيحاء - الأهلي 18:50
الأخدود - الشباب 19:05
النصر - القادسية 21:00
بيراميدز - البنك الأهلي 19:00
فاركو - إنبي 19:00
الأهلي - الاتحاد 22:00
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