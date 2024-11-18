أن بي ايه: كليفلاند يعادل ثاني أفضل بداية في تاريخ الدوري

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : عادل كليفلاند كافالييرز ثاني أفضل بداية في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عندما حقق فوزه الخامس عشر على حساب ضيفه شارلوت هورنتس 128 114 الأحد.

وتحت اشراف المدرب الجديد كيني أتكينسون، أصبح كافالييرز رابع فريق في تاريخ الدوري يفوز في 15 مباراة منذ بداية موسم أن بي ايه، معادلا رصيد واشنطن كابيتولز (1949) وهيوستن روكتس (1994)، لكنه لا يزال بعيدا عن صاحب الرقم القياسي غولدن ستايت ووريرز البالغ 24 فوزا في موسم 2016.

وحقق كليفلاند فوزه بدون نجمه دونوفان ميتشل الذي خلد إلى الراحة بعدما بلغ معدل تسجيله 24.6 نقطة في المباراة الواحدة.

وبغياب ميتشل، قدم كليفلاند لعبا هجوميا متوازنا، فسجل داريوس غارلاند 25 نقطة و12 تمريرة حاسمة، وتاي جيروم 24 نقطة و8 تمريرات حاسمة وإيفان موبلي 23 نقطة و11 متابعة، فيما أضاف جاريت ألن 21 نقطة و15 متابعة.

قال غارلاند "نحن قادرون دوما على القتال. الجميع جاهز للعب، لا يهم من يتواجد في أرض الملعب".

تابع "الجميع ساهم. كل اللاعبين ساهموا في الفوز الكبير. هكذا يكون اللعب الجماعي".

وهذه السلسلة هي الأطول في تاريخ كليفلاند البالغ 55 سنة، متفوقا على سلسلة من 13 انتصارا متتاليا عندما كان "الملك" ليبرون جيمس في صفوفه.