شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، وعاد الأهلي للتدريبات الجمعة الماضى بعد انتهاء الراحة الطويلة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة زد التي أقيمت الخميس قبل الماضي في الجولة الثانية من بطولة الدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وقرر كولر منح لاعبيه راحة من التدريبات غداً الثلاثاء ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري.

ويخوض الأهلي تدريباته الحالية دون لاعبيه الدوليين بسبب مباريات الأجندة الدولية، حيث يتواجد السداسي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، طاهر محمد طاهر ومروان عطية مع منتخب مصر الأول الذي تعادل مع الرأس الاخضر بملعبها في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ( المغرب 2025) ، فيما يتواجد وسام ابو علي مع منتخب فلسطين ، كما يتواجد يحيى عطية الله مع منتخب المغرب.

يواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.