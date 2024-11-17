شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تجديد عقد رامي ربيعة لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق لمدة موسمين بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة، وكذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

واستعاد ربيعة مستواه خلال الفترة الأخيرة، وأصبح أحد نجوم الأهلي، وانضم للمنتخب الوطني ليحجز مكانه فى تشكيل مارسيل كولر بالأهلي وحسام حسن في منتخب مصر الأول.

ووفقاً للمستويات الجيدة التي يقدمها ربيعة، وافق مسئولو الأهلي على تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين ليستمر مع المارد الأحمر حتى 2027.

يذكر أن الأهلي أعلن في يونيو 2023 تجديد عقد ربيعة صاحب الـ31 عاماً لمدة موسمين حيث ينتهي عقده الحالي مع الفريق فى صيف 2025.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.