شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه بإحالة واقعة لاعب كفر الشيخ لجهات التحقيق الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اجتماعا مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بحضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة، والأعضاء الدكتور شريف وديع، الدكتور طارق يوسف، والدكتور هشام السلمي.

وجه وزير الشباب والرياضة اللجنة العليا للرعاية الطبية بالتحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة قبل انطلاق المباراة وأسباب سقوط اللاعب، وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الإسعافات الأولية.

وتمت الإشارة إلي أنه فى حال ثبوت أية مخالفات فى ملابسات الواقعة أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية فى الدولة لاتخاذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن مع المتسببين، طبقاً للحوكمة الرشيدة في دورة التعامل الطبي.

وفى سياق متصل، استعرض الوزير كافة المتطلبات الخاصة بحوكمة اللجنة الطبية من حيث المراقبة العامة والمتابعة والمعايير، وعرض جميع التعميمات الطبية على اللجنة الطبية ومتابعة السياسات والإجراءات اللازمة بالأندية الصحية، مناقشة آلية ربط اللجنة الطبية برياضة البطولة والرعاية الطبية للأبطال والصحة، مراجعة أداء وحدات الطب الرياضي، مراجعة اختصاصات اللجنة الطبية.

كما تم التطرق إلي حوكمة الأداء الطبي من خلال وضع معايير واضحة لتقييم العاملين في الأجهزة الطبية بالاتحادات الرياضية، الاشتراطات والإجراءات واجبة الإتباع للهيئات الرياضية عند تنظيم المنافسات.

والإشارة إلي ضرورة وضع ضوابط للعاملين بالأجهزة الطبية التابعة للاتحادات الرياضية، وذلك لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للرياضيين، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، مع ضرورة وجود ملف طبي لكل اللاعبين.

شدد الدكتور أشرف صبحي للمعنيين بالوزارة بإرسال تعميمات لكافة الاتحادات والهيئات الرياضية بعدم قيام أي منافسات أو فعاليات إلا بوجود مجموعة من الاشتراطات تحددها الوزارة مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين.