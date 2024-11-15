شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص العضلة الخلفية لإمام عاشور اليوم بعد انتهاء البرنامج التأهيلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لفحص طبي مع عودة فريقه لاستئناف التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على زد فى بطولة الدوري المصري.

ويحدد الفحص الطبي موقف إمام عاشور من المشاركة في التدريبات، وإن كانت حالته مطمئنة وقد يشارك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

واشتكى إمام عاشور من إجهاد فى العضلة الخلفية وتم استبداله فى مباراة زد، وبعدها أدى اللاعب برنامجا تأهيليا بمعرفة الجهاز الطبي وبات جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.