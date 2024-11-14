شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة لاعب الاتحاد السكندري يرزق بمولودة جديدة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

رزق محمود شبانة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بمولودة اليوم الخميس أطلق عليها اسم لانا.

وكشف إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو اتفق على خوض مباراة ودية أمام سموحة في الثانية والنصف عصر الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري بعد انتهاء فترة توقف الدوري.

أكد محمدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفريق استأنف تدريباته اول أمس الثلاثاء بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب الفوز على حرس الحدود، قبل أن يخوض مباراة سموحة الودية غد الجمعة، فى أطار تحضيراته استعدادا لمباراته أمام الأهلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكشف إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحي قام بصرف مكافأتي فوز زعيم الثغر على فاركو وحرس الحدود فى الجولتين الماضيتين من عمر مسابقة الدورى المصرى خلال الساعات الماضية.

أوضح محمدين أن مجلس الإدارة قام اليوم بصرف القسط الثاني من مستحقات اللاعبين عن الموسم الحالي، تحفيزا لهم بعد الأداء الجيد وحصد العلامة الكاملة في أول جولتين بالدورى.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 6 نقاط رغم تساويه في عدد النقاط مع الأهلي والزمالك ولكن يتفوق عليه القطبين بفارق الأهداف.