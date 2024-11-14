الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا -كأس العالم
الإمارات - قيرغيزستان 20:15
أستراليا - السعودية 13:10
كوريا الشمالية - إيران 16:00
البحرين - الصين 18:00
الكويت - كوريا الجنوبية 18:00
عمان - فلسطين 20:00
العراق - الأردن 20:15
قطر - أوزبكستان 20:15
دوري الأمم الأوروبية
اليونان - إنجلترا 23:45
بلجيكا - إيطاليا 23:45
تصفيات أمم إفريقيا
غينيا الاستوائية - الجزائر 17:00
جنوب السودان - الكونغو 17:00
مدغشقر - تونس 20:00
النيجر - السودان 20:00
رواندا - ليبيا 20:00
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