اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا -كأس العالم

الإمارات - قيرغيزستان 20:15

أستراليا - 13:10

كوريا الشمالية - إيران 16:00

البحرين - الصين 18:00

الكويت - كوريا الجنوبية 18:00

عمان - فلسطين 20:00

العراق - الأردن 20:15

قطر - أوزبكستان 20:15

دوري الأمم الأوروبية

اليونان - إنجلترا 23:45

بلجيكا - إيطاليا 23:45

تصفيات أمم إفريقيا

غينيا الاستوائية - الجزائر 17:00

جنوب السودان - الكونغو 17:00

مدغشقر - تونس 20:00

النيجر - السودان 20:00

رواندا - ليبيا 20:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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