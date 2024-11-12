الامارات | حمدان بن محمد: نريد الرياضة أسلوباً للحياة ومصدراً لسعادة مجتمعنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، "خلوة دبي للرياضة"، في متحف المستقبل، بمشاركة 100 شخصية محلية وعالمية ونجوم رياضيين، بهدف بحث مستقبل القطاع الرياضي في دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ترسيخاً لمكانتها كوجهة رياضية عالمية وإحدى أكثر المدن نشاطاً وحيويةً، تواصل دبي إطلاق المبادرات الرياضية الرائدة على مختلف المستويات ... وانطلاقاً من هذا التوجه، شهدتُ في متحف المستقبل "خلوة دبي للرياضة" بمشاركة 100 شخصية محلية وعالمية ونجوم رياضيين، بهدف بحث مستقبل القطاع الرياضي في دبي وفق ستة محاور رئيسية، والتقيت خلالها سفراء دبي للرياضة وهم نخبة من النجوم العرب والعالميين يعيشون ويعملون في دبي ويلعبون أدواراً مهمة في تطوير الرياضة وانتقاء وتطوير الموهوبين. "

وتابع سموه: "نشكر جميع المشاركين في هذه الخلوة التي نظمها مجلس دبي الرياضي، وسيتم دراسة مخرجات هذه الخلوة وما تضمنته من أفكار ومبادرات ومشاريع من أجل مستقبل أفضل لقطاعنا الرياضي، وتعزيزاً لسجل إنجازات أنديتنا، وتنمية مواهبنا المحلية. "

وختم سموه قائلا: "نريد الرياضة أسلوباً للحياة ومصدراً لسعادة مجتمعنا، ومساهماً قوياً في مسيرة التنمية الشاملة في دبي"