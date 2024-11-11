شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنشر فيديو ترويجي للاجتماع السنوى لرابطة الأندية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة، فيديو عبر موقع "إكس"، للترويج للاجتماع السنوى لرابطة الأندية العالمية، الذي يقام بمصر 14 نوفمبر الجاري.

وعلق حساب المتحدة: على أرض مصر منارة الرياضة والثقافات أكثر من 45 دولة حاضره فى الإجتماع السنوى لرابطة الأندية العالمية التى تستضيفها رابطة الأندية المصرية من 14 إلى 15 نوفمبر، من تنظيم الشركة المتحدة للرياضة.

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن تنظيم الاجتماع السنوى لرابطة الأندية العالمية بمنطقة الأهرامات في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الجارى.

وكان اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أعلنا عن انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في القاهرة، مصر.

سيجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات.

وسيشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.

وجاء اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة الاجتماع، للتأثير المتزايد لرابطة الأندية المصرية المحترفة في عالم كرة القدم والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية.

يعد الاجتماع السنوي 2024 فرصة رائعة لتسليط الضوء على تراث مصر الغني وثقافتها الرياضية الديناميكية. يتطلع اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة إلى الترحيب بضيوفهم المميزين في حدث ينتظر أن يكون ملهمًا ومؤثرًا.

وقال جيروم بيرلموتر، الأمين العام لاتحاد الروابط العالمية: "يسعدنا أن نعقد اجتماعنا السنوي في القاهرة".