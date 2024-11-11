شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يطير لعمان اليوم للانضمام لمنتخب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

يطير الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى إلى عمان اليوم الاثنين للمشاركة فى استعدادات منتخب بلاده لمواجهة عُمان في الجولة الخامسة من التصفيات يوم الخميس المقبل.

وبعدها يسافر منتخب فلسطين مباشرة إلى العاصمة الأردنية عمّان لمقابلة منتخب كوريا الجنوبية لحساب الجولة السادسة يوم 19 من شهر نوفمبر الجاري.

وأعلن المدرب الوطني مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، قائمة الفدائى التي تضم 26 لاعبا استعداداً لخوض مباراتي عُمان وكوريا الجنوبية، في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب فلسطين وجود وسام أبوعلي مهاجم الأهلى، وعمر فرج مهاجم الزمالك، وأيضا ياسر حمد مدافع الزمالك السابق.

وجاءت قائمة منتخب فلسطين لمباراتي عُمان وكوريا الجنوبية كالتالي:

رامي حمادة، توفيق علي، براء خروب، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، ياسر حمد، محمد خليل، موسى فيراوي، وجدي نبهان، عميد محاجنة، عميد صوافطة، كاميلو سالدانا، عدي خروب، محمد باسم، تامر صيام، مصطفى زيدان، عطاء جابر، محمد درويش، جوناثان زوريلا، علاء الدين حسن، محمود أبو وردة، عمر فرج، زيد القنبر، عدي الدباغ، ووسام أبو علي.

فى سياق أخر، كلف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر ، بعض لاعبى الفريق الذين لا يشاركون باستمرار بأداء تدريبات بدنية فى فترة الإجازة التي يحصل عليها اللاعبون فى الوقت الراهن، قبل عودة التدريبات فى 14 نوفمبر الجاري، ضمن البرنامج المعد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بشكل قوى لمباراة الاتحاد السكندري.

ويرغب كولر فى رفع كفاءة بدلاء الأهلي البدنية وأداء برنامج بدني يتم توزيعه على اللاعبين من قبل أندرياس أندويا مخطط الأحمال، من أجل استعادة جزء من اللياقة البدنية قبل عودة التدريبات والتي ستشهد التركيز على الارتقاء بالجانب البدني ورفع الحمل البدني للاعبين.

ومنح كولر لاعبي الاهلى راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد إف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.