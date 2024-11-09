7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها الأهلى يوافق على طلب سيراميكا فى صفقة بيع أحمد القندوسى، الونش يعود إلى الزمالك في موقعة المصري البورسعيدي .

وافق مسئولو النادى الأهلى على طلب نظرائهم فى نادى سيراميكا بتسديد ثمن صفقة شراء الجزائري أحمد القندوسى على قسطين.

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، على ضم محمود حمدي الونش لقائمة مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يستعيد الجهاز الفني للزمالك خدمات ثنائى الفريق أحمد مصطفى زيزو ومحمد حمدي بعد فترة التوقف الولي والتي يستعد فيها منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمواجهة الرأس الأخضر وبوتسوانا، خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى،وذلك بعد ضمان الفراعنة مقعدهم في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز بالعلامة الكاملة في خلال المباريات الأربعة الماضية.

كولر يقرر تصعيد ثنائى دفاع فى تدريبات الأهلي لمواجهة الإصابات

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر تصعيد مدافعان من فرق قطاع الناشئين للتدرب مع الفريق الأول خلال فترة توقف الدوري المصري، بسبب الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر مباراتيه أمام بتسوانا وكاب فيردي في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

مارسيل كولر يمنح بيرسى تاو الفرصة الأخيرة فى الأهلى

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى منح الفرصة للجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في المباريات المقبلة لاتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره مع القلعة الحمراء أو رحيله حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

فيفا يرفض وضع شعار "بطل نصف الأرض" على قميص الأهلي

تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم إمكانية وضع شعار "بطل القارات الثلاثة" على قميص الفريق خلال الفترة المقبلة.

سيف الجزيري يستفسر من جوميز عن سبب استبعاده من مباراة سموحة