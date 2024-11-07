شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7-11-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الخميس، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها.

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يقيل لجنة الحكام بالكامل

تأكيدا لما نشره الخليج 365، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الخميس، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

تمكن فريق طلائع الجيش من تحقيق الفوز على نظيرة غزل المحلة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد غزل المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره حرس الحدود، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة دوري Nile.

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بناصر منسي في هجوم القلعة البيضاء أمام سموحة في المباراة المقرر لها غداً الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

أغلق اليوم الخميس ، باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد المقبلة المحدد لها 13 ديسمبر القادم لاختيار مجلس ادارة جديد يدير الاتحاد الفترة المقبلة .

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

فسخ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عقد البنينى سامسون أكينولا لاعب الفريق، بالتراضى خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الاتفاق والتراضى بين الطرفين.