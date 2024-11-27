شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 – 11 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها ثنائية محمود حمادة تقود المصرى لتحقيق أول انتصار بالكونفدرالية الأفريقية.

ثنائية محمود حمادة تقود المصرى لتحقيق أول انتصار بالكونفدرالية الأفريقية

حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيره إنيمبا النيجيرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل على استاد السويس الجديد فى الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الأهلى يشارك فى اجتماع فيفا استعدادًا لكأس العالم للأندية فى أمريكا

شارك النادى الأهلى فى ورشة العمل والاجتماع التنسيقى الذى جرى مع فيفا واللجنة المنظمة لـ كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ناصر منسى يغيب عن الزمالك أمام بلاك بولز بالكونفدرالية

يغيب، اليوم، ناصر منسى لاعب فريق الزمالك، عن مباراة فريقه أمام بلاك بولز فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتى تقام فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة.

أفشة: عشت توترا رهيبا قبل نهائى القرن.. فيديو

كشف محمد مجدى أفشة صانع العاب فريق الأهلى كواليس مباراة نهائى القرن أمام الزمالك فى عام 2020، والتى على إثرها توج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز بنتيجة 2-1 قائلا: "عشت توترا رهيبا للغاية قبل المباراة، حيث كان هناك فترة كبيرة قبل اللقاء الحديث فيها لا يعلو عن نهائي القرن الأفريقي".

ياسر عبد الرؤوف يتقدم باستقالته من لجنة الحكام 10 ديسمبر والبديل أجنبى

استقر ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، على تقديم استقالته لمجلس اتحاد الكرة الجديد الذى يترأسه هانى أبوريدة، يوم اجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر، وذلك لرفع الحرج عن المجلس الجديد ومنحه الفرصة لاختيار رؤساء اللجان الذين يخدمون أهدافه فى تطوير كرة القدم.

وزارة الرياضة عن بيع الإسماعيلى: نرحب بالاستثمار الرياضى فى الأندية

كشف مصدر مسئول فى وزارة الشباب والرياضة عن حقيقة وجود عرض لبيع النادى الإسماعيلى لإحدى الشركات بالخليج العربى خلال الفترة الماضية، حيث أكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الوزارة تلقت عرضا شفهيا من أحد المنتمين إلى النادى الإسماعيلى بوجود عرض لبيع النادى، ضمن الاستثمار الرياضى فى الأندية.

الأهلى يدرس مشاركة رضا سليم أساسياً أمام البنك الأهلى

يخطط مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى فى مشاركة المغربى رضا سليم لاعب الفريق أساسيا فى مباراة البنك الأهلى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدورى المصرى.