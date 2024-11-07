شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تدريباته على ملعب النادي، بميت عقبة، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز و المقرر لها غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية عقب انتهاء التدريب ، للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق ببرج العرب، استعداداً للمواجهة التى تقام على ملعب الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

كان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، على هامش المران الذي أقيم صباح أمس الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث جوميز مع الجزيري في بعض الأمور والأفكار الفنية الخاصة بمركز اللاعب داخل الملعب، ومنحه بعض التعليمات لتنفيذها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة