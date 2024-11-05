جلسة علاجية لـ زيزو.. واستمرار التأهيل للثنائي في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أدى أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة علاجية واستشفائية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للأبيض، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع لهما بعد تعرضهما للإصابة في مباراة البنك الأهلي السابقة بالدوري، و يعاني "زيزو" من إصابة عبارة عن تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.

واطمأن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الثنائي، وتابع البرنامج العلاجي والاستشفائي الخاص بهما، ومنحهما بعض التعليمات الطبية لتنفيذها .

وفي المقابل واصل مصطفى الزناري وسيدي ندياي ثنائي الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، على هامش المران.

وأدى الزناري وسيدي ندياي تدريبات تأهيلية خاصة داخل أرضية الملعب تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي، و قاما بالركض بمحيط الملعب بالإضافة إلى خوض بعض الجوانب التأهيلية الأخرى، وفقا للبرنامج الموضوع لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وبعد ذلك خاض الثنائي تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي عقب أداء فقرة التأهيل داخل أرضية الملعب.

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