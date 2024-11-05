بمناسبة عيد الحب.. محمد العمروسي يوجه رسالة رومانسية للفنانة مي فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان محمد العمروسي رسالة رومانسية لخطيبته المطربة مي فاروق، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

ونشر "العمروسي"، صورة تجمعهما وكتب: "كل يوم وأنا بحبك أكتر كل ثانية حبك جوايا بيزيد، انتى أحلى حاجة حصلت ليا كنت مستنيكي من زمان يا ست البنات، ربنا يحفظك يا نصي الحلو بحبك كل سنه وأنتى معايا".

يذكر أن الفنانة مي فاروق اختتمت "مهرجان الموسيقى العربية" بدورته الـ 32 يوم 24 أكتوبر، وأحيت أيضًا حفل "ليلة عبدالوهاب"، بمشاركة النجوم: محمد ثروت، صابر الرباعي، نور مهنا.

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