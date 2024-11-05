دوللي شاهين تطرح كليب "أنا الحاجة الحلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرحت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "أنا الحاجة الحلوة"، على طريقة الفيديو كليب، وطرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

روجت "دوللي"، للأغنية ونشرت كواليس الفيديو كليب عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

والأغنية من كلمات السيد علي، الحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، إخراج مؤمن يوسف.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين أغنية "دوللي ست البنات" وهي من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز

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