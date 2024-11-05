شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.2% عند 12014 نقطة، وبتداولات بلغت 5.733 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 984.951 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.134 تريليون ريال. انخفاض أسهم 140 شركة انخفضت أسهم 140 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 86، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، كابلات الرياض، وأسمنت العربية، وإم آي إس، والكابلات السعودية، والصناعات الكهربائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الوطنية، والاتحاد، وبرغرايرززر، وعناية، وميدغلف للتأمين، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية وأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 2.7%، عند 28831 نقطة، وبتداولات بلغت 113.018 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7.988 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 59.881 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 42 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 99 شركة مدرجة في السوق الموازية.