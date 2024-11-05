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"مش شغلك".. الغندور يكشف تفاصيل الخلاف بين الزمالك وجوميز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك خلاف داخل نادي الزمالك بين إدارة النادي وجوميز بسبب ثلاثي الفريق مهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف فاروق جعفر.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "جوميز طلب من الإدارة بيع الثلاثي نهائيًا لعدم حاجته لجهودهم خاصًة أنه لن يعتمد عليهم في الفترة المقبلة".

وأكمل:" إدارة نادي الزمالك رفضت طلب جوميز وأكدت له أنه من حقه عدم الإعتماد على الثلاثي ولكن ليس دوره تحديد مصيرهم سواء بالبيع أو الإعارة".

وأتم تصريحاته: "إدارة نادي الزمالك، ترغب في رحيل الثلاثي على سبيل الإعارة وليس البيع خوفاً من تألقهم، الأمر الذي يضعهم في موقف محرج".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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