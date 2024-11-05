الامارات | استعداداً لمونديال الأندية.. عرض ضخم من الهلال السعودي لضم محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نادي الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وقالت صحيفة "توك سبورت" إنه: "بطل الدوري السعودي مهتم جداً بضم الجناح المصري كوكيل مجاني في يونيو المقبل، عندما ينتهي عقده مع ليفربول".

وكان محمد صلاح على رادار اتحاد جدة منذ الموسم الماضي، حيث أن النادي قدم عرضاً ضخماً تجاوز 140 مليون دولار للتعاقد مع قائد المنتخب المصري وهداف "الريدز" التاريخي.

وأثار محمد صلاح التكهنات حول مغادرة ليفربول بمنشور غامض على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع.

ويسعى "زعيم" الأندية السعودية الهلال في التعاقد مع "مو" في الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.