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الامارات | استعداداً لمونديال الأندية.. عرض ضخم من الهلال السعودي لضم محمد صلاح

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نادي الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم .

وقالت صحيفة "توك سبورت" إنه: "بطل الدوري السعودي مهتم جداً بضم الجناح المصري كوكيل مجاني في يونيو المقبل، عندما ينتهي عقده مع ليفربول".

وكان محمد صلاح على رادار اتحاد جدة منذ الموسم الماضي، حيث أن النادي قدم عرضاً ضخماً تجاوز 140 مليون دولار للتعاقد مع قائد المنتخب المصري وهداف "الريدز" التاريخي.

وأثار محمد صلاح التكهنات حول مغادرة ليفربول بمنشور غامض على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع.

ويسعى "زعيم" الأندية الهلال في التعاقد مع "مو" في الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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