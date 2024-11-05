شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 4 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 4 - 11 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها، إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي لأجل غير مسمى، والأهلى يبدأ خطة تحصين وسام أبو على من العروض الأوروبية.

إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي لأجل غير مسمى

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الاهلي لأجل غير مسمي، وإبعادهم عن المباريات، لحين صدور قرار من لجنة الحكام و اتحاد الكرة.

الأهلي يخاطب فيفا لوضع شعار "بطل القارات الثلاث" على قميص الفريق

كشف الإعلامى محمد الليثى عن استقرار مسئولى النادي الأهلي على مُخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على موافقته بشأن وضع شعار "بطل القارات الثلاث" على قميص الفريق الفترة المقبلة.

الاهلى يبدأ خطة تحصين وسام أبو على من العروض الأوروبية

بدأ مسئولو النادى الاهلى تنفيذ خطة تحصين الفلطسينى وسام أبو على مهاجم الفريق، بما يتناسب مع مجهوداته فى الفترة الأخيرة، حيث استقرت الإدارة الحمراء على تعديل القيمة المادية في عقد اللاعب وتمديده، ويأتي هذا القرار من إدارة الأهلى تقديراً لدور المهاجم الفلسطينى مع الفريق، لاسيما أن اللاعب أصبح فى دائرة الاهتمام الاوروبى بغية رحيله عن القلعة الحمراء، ولكنه يلتزم الصمت تنفيذاً لرغبة الإدارة بالبقاء داخل التتش للحاجة لجهوده.

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام زد إف سي فى مواجهة الخميس بالدوري المصري

يفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود 5 لاعبين فى مباراة زد إف سى بالدوري المصري، وهم كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري وياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

الونش جاهز.. محمود حمدي يستعد للعودة لمباريات الزمالك بعد التوقف

يستعد محمود حمدى الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يعود للمشاركة مع الفريق بعد فترة التوقف لارتباطات المنتخب.

إنبي: الزمالك يتعرض لغرامة حال عدم مشاركة محمد حمدي فى 40% من المباريات

أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، أن النادي البترولي يعمل على تسويق لاعبيه بشكل جيد، لذلك يتم إعارة اللاعبين للقطبين من أجل ظهورهم وبيعهم خارجيًا.

تذكرتى تعلن فتح باب حجز مباريات الجولة الثانية من دورى Nile